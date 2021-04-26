سطيف: تدعيم مستشفين بـ 20 ألف لتر إضافية من الأوكسجين

تدعمت شبكة التموين بالأوكسجين بكل من مستشفيي بوڨاعة وعين ولمان الواقعين شمال وجنوب ولاية سطيف مؤخرا بـ 20 ألف لتر من هذه المادة، مما سيساهم في تقديم خدمة صحية نوعية، حسبما علم اليوم الإثنين من المدير المحلي للصحة والسكان، عبد الحكيم دهان.

وأوضح دهان بأن هذه العملية التي بادرت بها مصالح الولاية بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 28 مليون دج تندرج في إطار التدابير المتخذة تزامنا مع جائحة كورونا (كوفيد-19) حيث استفاد كل مستشفى من كمية إضافية من مادة الأوكسجين تقدر بـ 10 آلاف لتر لكل واحد.

وانطلقت العملية منذ أيام قليلة من أجل تركيب خزان جديد بسعة 10 آلاف لتر بمستشفى بوڨاعة (شمال سطيف) حيث من المنتظر استكمال الأشغال في غضون الأسبوع الجاري لترتفع بعدها السعة الإجمالية للشبكة إلى حدود 13 ألف لتر من الأوكسجين، كما أفاد به المدير المحلي للصحة والسكان.

كما ينتظر استلام أشغال تركيب خزان إضافي بسعة 10 آلاف لتر بمستشفى عين ولمان (جنوب سطيف) لترتفع بدورها السعة الإجمالية لذات المستشفى من الأوكسجين إلى 16 ألف لتر، كما تمت الإشارة إليه.

وسيساهم تدعيم الشبكتين القديمتين للتموين بالأوكسجين لهذين المستشفيين في ضمان توفير تكفل أفضل بالمرضى لاسيما المصابين بكوفيد-19 خاصة وأن المؤسستين الصحيتين تستقبلان وبشكل مستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما ذكره دهان.