تم تحديد نظام المنافسة الخاص بكأس العرب والتي ستجرى قرعتها غدا الثلاثاء بقطر، وفق الصفحة الرسمية للفاف فإن طريقة لعب هذه البطولة سيكون على مرحلتين.

الأولى مسابقة أولية تضم 14 فريقا من الأقل ترتيبا سيخوضون 7 مباريات بنظام الإقصاء المباشر ومن ثمة منافسة نهائية، ستكون على شاكلة مرحلة المجموعات متبوعة بالدور ربع النهائي، نصف النهائي وأخيرا المواجهة النهائية.

وسيتم وضع قطر بصفتها الدولة المستضيفة تلقائيا في المركز الأول من المجموعة" أ"، بينما سيتم وضع الجزائر المتوجة بكأس أمم إفريقيا في المركز الأول من المجموعة" د"، حيث ستكون كريتا المنتخبين بلون مغاير عن باقي الكريات.