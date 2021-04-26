تنقضي، منتصف ليل يوم غد الثلاثاء، آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان، بعدما تقرر تمديدها بخمسة أيام، نظرا للكم "الهائل" من المتقدمين لإيداع ملفات ترشحهم لهذا الموعد الانتخابي، الأمر الذي استدعى توفير الوقت الكافي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدراستها.

وسيغلق باب إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية يوم غد الثلاثاء، بعد أن كان ذلك مقررا الخميس المنصرم، قبل أن يتم تمديد الآجال بمقتضى أمر وقعه الرئيس عبد المجيد تبون، يعدل ويتمم القانون المتعلق بنظام الانتخابات، وهذا بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء.