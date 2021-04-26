أشاد الدولي التونسي، أيمن عبد النور مدافع نادي أم صلال القطري بنجم المان سيتي رياض محرز المتوّج البارحة بكأس الرابطة الإنجليزية وجائزة أفضل لاعب خلال مواجهة النهائي.

وقال عبد النور في تصريحات لشبكة قنوات" بيين سبورتس القطرية": " محرز لاعب كبير وشرفنا كعرب في الدوري الإنجليزي والفرنسي، لما كان يلعب ضمن صفوف لوهافر وبعدها انتقل إلى ليستر سيتي وكان من أبرز اللاعبين في " البريميرليغ" لقد قدم الكثير للكرة العربية".

مضيفا: "رياض لاعب ممتاز جدا من الناحية الفنية صراحة أبهرني خلال لقاء توتنهام لقد تحسن كثيرا من الناحية البدنية، كان رائعا على جميع المستويات هجوميا ودفاعيا".

عبد النور ختم كلامه: "على المستوى الذهني إنه لاعب قوي رغم الانتقادات ودكة البدلاء التي لازمها في بعض الفترات إلا أنه واصل العمل..أقول له مبروك وأتمنى له الأفضل مستقبلا".