يرتقب توزيع 4.093 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري بولاية تلمسان قبل نهاية العام الجاري، حسبما علم اليوم الإثنين لدى مدير السكن.

وأوضح أحمد غيموز، أنه ينتظر في هذا الإطار توزيع 1.000 وحدة سكنية ببلدية شتوان فيما تتواجد باقي السكنات عبر بلديات باب العسة وسيدي مجاهد والرمشي وأولاد ميمون وغيرها. وأضاف أن أغلبية هذه المشاريع السكنية مكتملة وبعضها الآخر يشهد أشغال التهيئة الخارجية بنسب متقدمة ويرتقب توزيع هذه الحصة من السكنات عبر مراحل ضمن المناسبات الوطنية والدينية إلى غاية نهاية العام الجاري.

وأشار غيموز من جهة أخرى، إلى أنه تم مؤخرا إعادة إطلاق أشغال مشروع 69 مسكنا عموميا إيجاريا ببلدية الرمشي والذي كان متوقفا بسبب فسخ الصفقات مع مؤسسات الإنجاز في انتظار إعادة إطلاق مشروع آخر يضم 64 مسكنا من نفس الصيغة بذات البلدية بعد تسوية النزاع القضائي الخاص به. كما يرتقب قبل نهاية العام الجاري توزيع 500 إعانة خاصة بالسكن الريفي.