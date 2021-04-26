تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة مازونة من توقيف شخص عن قضية السرقة، في حالة تلبس مقترنة بظرف التهديد، والتسلق وهذا على إثر مكالمة هاتفية من قبل أحد المواطنين بأحد الأحياء وسط المدينة مفادها تعرض أحد الجيران إلى سرقة من داخل مسكن استهدفت أغراضه.

وأضاف بيان مصالح الأمن، أن عناصر المصلحة انتقلت إلى عين المكان أين تم توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس وضبط بحوزته حقيبة بداخلها المسروقات، وبعد تفتيش مسكنه تم العثور على عدة أغراض وأدوات كهرومنزلية.

وبينت التحقيقات أن الفاعل قام بالسطو على عدة مساكن أخرى في طور الإنجاز والتي بلغ عددها 12 مسكنا، حيث تم استدعاء كل الضحايا الذين تعرفوا على أغراضهم المسروقة.

وأنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه تم تقديمه بموجبه أمام العدالة.