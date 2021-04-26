كشفت وسائل إعلام إسبانية أن واقعة غريبة، حدثت خلال مواجهة بين نادي غرناطة وإشبيلية خلال المواجهة التي جمعتهما لحساب الأسبوع الثاني والثلاثين من منافسة " الليغا".

وشهد اللقاء بين الناديين إعادة الحكم الرئيسي للمباراة اللاعبين إلى أرضية الميدان من أجل لعب دقيقة واحدة متبقية من الوقت الإضافي الذي احتسب فيه أربع دقائق، لكنه أنهى المواجهة بعد ثلاث دقائق.

وبعد ذلك قام لاعبو غرناطة بالاعتراض، ليقرر الحكم إعادة لاعبي إشبيلية من غرفة الملابس لإكمال الوقت.

موقع " روسيا اليوم " ونقلا عن صحيفة " آس " الإسبانية أكد أن لاعبي إشبيلية وغرناطة ارتدوا فعلا ملابسهم وأحذيتهم من جديد، وأكملوا دقيقة على أرض الملعب، قبل أن يعلن الحكم النهاية مرتين لفوز إشبيلية على غرناطة بهدفين دون رد.