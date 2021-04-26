كشفت خبيرة التجميل الروسية، أن بعض من المواد الغذائية هي التي تسبب في ظهور حب الشباب على الوجه، ويجب استبعادها من النظام الغذائي للتخلص من الالتهابات الجلدية.

وتقول الخبيرة أنه، "يجب الامتناع عن تناول الأطعمة التي تسبب التخمر، مثل الخبز والمعجنات، وجميع الأطعمة المحتوية على السكر وكذلك المعلبات. ويمكن تناول الخبز الذي تستخدم في صناعته الخميرة الطبيعية، بدلا من الخبز الذي تستخدم في صنعه الخميرة المحبة للحرارة".

وتشير، إلى أنه يجب الامتناع عن تناول الفواكه في النصف الثاني من النهار، لأن البكتيريا المسببة للأمراض في الأمعاء تكون أكثر نشاطا في فترة المساء وتتفاعل مع السكر أكثر.

ولكن هذا لا يعني الامتناع عن تناول الفواكه تماما، حيث يمكن تناول تفاحة واحدة أو برتقالة، أو عنقود عنب صغير.

وتقول، "يؤثر ازدياد البكتيريا المرضية في الأمعاء وهذا يحصل بصورة دورية، في نفايتها، ما يسبب وصول السموم بسرعة إلى الدم، وهذا يؤدي ليس فقط إلى الالتهابات، بل وإلى الأمراض الجلدية والحساسية والاكزيما".