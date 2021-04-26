توفي مساء أمس الأحد المطرب أوكيل عمر بمقر سكناه في قرية تورغزا ببلدية بونوح (تيزي وزو) عن عمر يناهز 89 عاما حسب ما أعلنت المديرية المحلية للثقافة والفنون على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرف الفنان الشهرة منذ البداية عندما طرح أسطوانته الأولى المسجلة في عام 1959 في فرنسا باغنية "شمين دي فير فو يورفان" أغنية عابرة للأجيال والتي تبعتها أغاني أخرى ناجحة جعلته يعتلي الساحة الفنية القبائلية ومنها "أمان أوزغار" و "الورد القاق" و " لمبا يسرقراقن" و "اطالب يغران" وغيرها.

وقد تضمنت أغانيه الثورة والاستقلال والراية الوطنية والوطن وهي مواضيع وظفها الفنان بأسلوب مجازي وبالخصوص أغنية "شمين دي فير فو يورفان" في ظل الرقابة التي كان يفرضها المستعمر خلال الحرب التحريرية.

وكان الفنان قد أصيب بسكتة قلبية سنة 2012 جعلته عاجزا عن الغناء. وسيوارى أوكيل عمر الثرى اليوم الإثنين في مقر راسه بقرية آث تلها (بونوح).