ردت اليوم الإثنين، إدارة الدفاع الحسني الجديدي على طلب المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة الرحيل عن الفريق لعدم قدرته على تقديم الإضافة اللازمة للنادي.

إدارة الفريق نشرت بيانا عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك تساند فيها المدرب الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، وتؤكد فيها تشبثها بخدماته وما الفترة التي يمر بها النادي إلا مرحلة فراغ تستلزم خلق جو من الثقة بين الطاقم الفني واللاعبين من أجل الخروج من هذه المرحلة الصعبة في أسرع وقت.