أصدرت إدارة أهلي بنغازي الليبي المنافس القادم لوفاق سطيف في كأس الكاف بيانا استنكرت فيه رفض الخطوط الجوية الليبية "طرابلس" تسيير رحلة خاصة للفريق إلى الجزائر اليوم الإثنين، نقلا عن موقع كورة.

وأشار النادي إلى أنه تم الاتفاق مع فرع الشركة في مدينة بنغازي على مواعيد الرحلة، مع دفع القيمة المطلوبة لتسييرها بالكامل من حساب النادي، لكن الإدارة فوجئت بالرفض ما وضع النادي في موقف حرج.

وطالب الأهلي الحكومة الليبية بالتدخل لحل المشكلة والوقوف مع النادي في هذه الأوقات التي وصفها بالصعبة.

وتعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف المقررة يوم الأربعاء القادم، مصيرية في تحديد الفريق المتأهل للدور الربع نهائي من المسابقة الإفريقية حيث يحتاج الفريق الليبي إلى الفوز من أجل ضمان الصعود دون النظر إلى نتائج أخرى، فيما يتعيّن على الوفاق الفوز على الضيوف وانتظار خدمة مجانية أورلاندو بيراتس المطالب بتحقيق تعادل أمام إينيمبا النيجيري.