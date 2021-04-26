تساءل الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا اليوم الإثنين، عن أفضل لاعب خلال نهاية هذا الأسبوع ووضع قائمة ضمت أربعة أسماء صنعت الفارق رفقة أنديتها وكانت حاسمة بتمريراتها أو أهدافها.

الصفحة الرسمية لمنافسة " التشمينزليغ" على تويتر كتبت:" من كان الأفضل أداء نهاية هذا الأسبوع؟ بين كل من الفرنسي كليان مبابي الذي وضع باريس سان جرمان في صدارة الدوري الفرنسي بتسجيله لهدفين، محرز المتّوج رفقة المان سيتي بلقبين في أمسية واحدة رفقة زميله فيل فودان بالإضافة إلى الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي تشلسي.