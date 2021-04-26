يمثل اليوم الإثنين، والي الجزائر العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، بمحكمة سيدي امحمد.

ويتابع زوخ في قضية فساد جديدة تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة لمشروع إنجاز عجلة الترفيه بالصابلات.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن مصالح الدرك الوطني، فتحت تحقيقا معمقا في ظروف ضغط الوالي زوخ لمنح قطعة أرض بالصابلات وربط زوج في منح صفقة لمقاولة لصاحبة شركة "مينو بارك لوازير" لإنجاز عجلة الترفيه بمنتزه الصابلات، رغم تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الأرضية لإنجاز المشروع التي عارضت الفكرة لأسباب تقنية.