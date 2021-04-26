أقرت وزارة التربية إجراءات استثنائية تخص مادة التربية البدنية والرياضية في امتحاني شهادتي "البيام" و"الباك" دورة 2021، وأمرت في هذا الإطار باعتماد معدل علامات اختبارات الفصلين الأول والثاني في احتساب معدل هذه المادة للسنتين الرابعة متوسط والثالثة ثانوي على التوالي، وحذرت الوزارة من أن الأرضية الرقمية هي المقدر الوحيد لاستخراج بطاقة تنقيط هذه المواد.

وأعلنت الوزارة في مراسلة تحمل رقم 835 بخصوص المواد المسبقة للتلاميذ المترشحين في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا دورة 2021، تحوز "الخبر" على نسخة منها، بأنه في إطار تنظيم الامتحانين، فإن علامات اختبار مادة التربية البدنية والرياضية يتم احتسابها باعتماد معدل علامات اختبارات الفصلين الأول والثاني لنفس المادة للسنتين الرابعة متوسط والثالثة ثانوي على التوالي، أما التلاميذ الذين لا يظهرون الكفاءة في ممارسة التربية البدنية والرياضية فتسجل بدل العلامة عبارة "معفي" في بطاقة التنقيط النهالي لهذه المادة.

أما بخصوص علامات اختبار مادتي التربية التشكيلية والتربية الموسيقية في امتحان شهادة التعليم المتوسط، فقد تقرر احتساب معدل علامات اختبارات الفصلين الأول والثاني لهاتين المادتين للسنة الرابعة متوسط للتلاميذ الذين يدرسون إحدى المادتين.

وعليه، تضيف المراسلة فإن معدل علامات اختبارات الفصلين الأول والثاني للسنتين الرابعة متوسط والثالثة ثانوي على التوالي هي تلك المحجوزة بصفة رسمية ومنتظمة على النظام المعلوماتي لقطاع التربية، حيث يعتبر المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لهذا الغرض، وتستخرج بطاقة التنقيط النهائي لهذه المواد من الأرضية الرقمية للوزارة دون سواها وفق النموذج المعتمد، وتوقع من طرف أستاذ المادة وتمضى وتختم من طرف مدير المؤسسة التعليمية الذي يسلمها إلى مديرية التربية، قبل 03 جوان 2021

وبدوره يقوم مدير التربية بتسليمها إلى فرع الديوان الذي يتبعه قبل 08 جوان 2021،" وتبقى مسؤولية مديري المؤسسات التعليمية كاملة بخصوص صحة العلامات".