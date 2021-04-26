يجرى غدا الثلاثاء، بداية من الساعة التاسعة ليلا، بأوبيرا " قطر بمدينة الدوحة حفل قرعة كأس العرب المقررة اقامتها في قطر بداية من الفاتح ديسمبر القادم وإلى غاية الثامن عشر منه. وسيشارك 23 منتخبا عربيا في هذه المنافسة التي ستكون محطة تجريبية للمنشآت القاعدية التي ستحتضن مونديال 2022 بقطر.

للتذكير فإن رئيس الفاف عمارة شرف الدين متواجد منذ السبت الماضي، رفقة الأمين العام محمد ساعد بالدوحة لحضور القرعة، على أن يلتقي بالناخب الوطني جمال بلماضي في حال ماسمح البروتوكول الصحي المفروض هناك بسبب كوفيد 19.