أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الإثنين، عن مقتل 106 عناصر من حركة "طالبان" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، باشتباكات مع القوى الأمنية في عدد من الولايات.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "106 عناصر من طالبان قتلوا وأصيب 48 آخرون خلال اشتباكات مع قوات الأمن والدفاع في الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وأضافت الدفاع الأفغانية أنه تم تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة تابعة للحركة.

وكان متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني، رحمة الله أندر، قد قال في وقت سابق إن القوات الأفغانية تنفذ وحدها 96 في المائة من العمليات ضد حركة "طالبان"، لافتا إلى أنه من المبكر الحديث عن تسبب انسحاب القوات الأجنبية في أزمات.

وأوضح أنه "لا يزال أعضاء تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأجنبية الأخرى ينشطون في صفوف طالبان، والقتال محتدم في المناطق التي يمكن فيها لطالبان الوصول إلى تجارتهم المحرمة".