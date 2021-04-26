أسفر حادث مرور مميت، اليوم الإثنين، في وفاة شخصين وإصابة آخرين بقرية بريرش ولاية أم البواقي.

وأوضح بيان للحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بريش وبدعم من وحدة عين البيضاء تدخلت على الساعة السابعة صباحا و55 دقيقة لأجل حادث مرور مميت تمثل في اصطدام بين سيارتين بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 80 قرية بريريش.

وأضاف بيان ذات الهيئة، أن الحادث خلف وفاة رجل وطفل وجرح امرأة ورجل، وتم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى عين البيضاء. وتم فتح تحقيق في ملابسات الحادث.