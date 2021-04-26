كشفت وزارة التجارة، أن تبذير مادة الخبز في الفترة الممتدة ما بين 13 إلى 24 أفريل وصل إلى 535 طن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه في "إطار الحملة الوطنية للقضاء على تبذر الخبز أنهت وزارة التجارة إلى علم كافة المواطنين أنه تم تسجيل في المدة المتراوحة أعلاه تبذير 535 طن من مادة الخبز أي 2139884 خبزة وما يعادل 45 طن من الخبز في اليوم الواحد. بحيث القيمة المالية للكميات المبذرة هي 20 مليون دينار، ما يمثل أكثر من 1 مليون ونصف دينار".

وأضاف ذات البيان، أن "إحصائيات الثماني ولايات الأكثر تبذيرا لمادة الخبز، جاءت كالآتي: البليدة سجلت 321924 خبزة، بشار 161648 خبزة، تلمسان 150.696، الجلفة 139.364 خبزة، عنابة 118.680 خبزة، تبسة 115.152 خبزة ووهران 108.200 خبزة.

وأشارت الوزارة إلى أن الجزائر استوردت كميات كبيرة بقيمة 4.3 مليار دولار من القمح اللين الموجه للخبازة خلال سنوات2017، 2018 و2019.