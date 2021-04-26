رغم جائحة كورونا التي تعصف بالعالم منذ أكثر من عام، إلا أن تأثيرها السلبي لم يصل مجال الإنفاق العسكري. وقدر الإنفاق العسكري العالمي في سنة 2020 بحوالي ترليوني دولار (1.981 مليار) وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام SIPRI.

وضمت قائمة الأربعين دولة الأكثر إنفاقاً في المجال العسكري عالمياً خلال عام 2020 دول عربية هي السعودية والجزائر والعراق والكويت وعمان والمغرب إضافة إلى إيران.

وجاءت السعودية في المركز السادس على القائمة متراجعة من المركز الخامس عام 2019، وخلافاً للدول السابقة في القائمة سجلت المملكة تراجعاً في الإنفاق العسكري بمعدل 10% عن عام 2019، ليكون المبلغ المنفق في عام 2020 عند حدود 57.7 مليار دولار، ولتحتل المركز العاشر على قائمة الدول التي سجلت أكبر التراجعات خلال 2020، رغم وجودها بين أوائل الدول الأكثر إنفاقاً عام 2020.

إيران حافظت على وضعها ببقائها في المركز الثامن عشر دون تغيير، رغم تراجع إنفاقها العسكري بـ 3%.

أنفقت طهران عام 2020 ما قيمته 15.8 مليار دولار على القطاع العسكري.

كذلك حافظت الجزائر على مركزها الرابع والعشرين، رغم تراجع إنفاقها بنسبة 3.4%. بلغ إنفاق الجزائر العسكري عام 2020 نحو 9.7 مليار دولار. بين 2019 و2020، تراجع العراق مرتبتين من المركز السابع والعشرين إلى المركز التاسع والعشرين، بنسبة 8%، وقدر إنفاقه برقم غير مؤكد عند 7 مليارات دولار.

الكويت تراجعت من المركز التاسع والعشرين عام 2019 إلى المركز الثلاثين عام 2020، أنفقت 6.9 مليار دولار متراجعة 5.9 نقطة مئوية. عمان تقدمت مرتبة من الثانية والثلاثين عام 2019 إلى المرتبة الحادية والثلاثين عام 2020، هذا التقدم يترجم عملياً لزيادة بالإنفاق العسكري قدرها 1.7% ليكون الإجمالي المنفق عام 2020 يعادل 6.7 مليار دولار، حسب تقديرات المعهد.

ورغم وروده في آخر القائمة في المركز الأربعين، إلا أن المغرب أحرز تقدماً ملحوظاً بخمسة مراكز، ليقفز من المركز الخامس والأربعين عام 2019 إلى المركز الأربعين عام 2020. أنفق المغرب خلال 2020 على قطاعه العسكري 4.8 مليار دولار بزيادة قدرها 29%.