اهتزت مشتة "الزوية" التابعة إداريا لبلدية واد فراغة بڨالمة ، اليوم الأحد ، على وقع جريمة قتل بشعة ، اقترفتها فتاة ، يرجح أن تكون تعاني من اضطرابات نفسية، طعنا بسكين مطبخ في حق والدها العجوز"ن.ع.ك" البالغ نحو 62 سنة حسب بعض المصادر.



وبحسب بعض المصادر من عين المكان ، فإنّ الضحية تعرّض لطعنات قاتلة على مستوى الصدر، قبل أن يغادر المنزل والدماء تنزف من جسده وهو يصرخ، حيث لم يصمد كثيرا ليسقط أرضا خارج البيت وقد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات البليغة .



وقد تمّ نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوشڨوف، للقيام بإجراءات التشريح القانونية، فيما فتحت مصالح الدرك بالبلدة تحقيقا في الجريمة التي اهتز لها سكان المنطقة الريفية سالفة الذكر وعديد سكان الجهة الشرقية من ولاية ڨالمة.