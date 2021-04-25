أعلنت النقابة الوطنية للقابلات الجزائريات التابعة للمركزية النقابية عن تجميد إضرابها ليومي 26 و27 أفريل وهذا بعد لقاء رسمي جمع التنظيم بوزارة الصحة خرج بتطمينات لتسوية المطالب العالقة.



وحسب ما أعلنت عنه الأمينة العامة للنقابة رشيدة شطي لـ"الخبر" فإن النقابة التقت بالوزارة في جلسة حوار دامت أربعة ساعات؛ تم التطرق خلالها إلى المطالب العالقة التي تتعلق بالقانون الأساسي وظروف العمل وأعطت الوصاية حسبها التزاماتها بحلها جميعا بالتشاور والعمل مع النقابة وتنصيب لجان مشتركة لتسريع المهمة، وبموجب هذه النتائج اجتمع المجلس الوطني للنقابة بعد الخروج من لقاء الوزارة ليتخذ قرار تعليق الإضراب وليس إلغائه حسبها، في انتظار تجسيد وعود الوزارة تضيف ذات المسؤولة.