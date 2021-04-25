أظهرت إحصائيات جديدة أن الهند تسجل 243 إصابة ونحو حالتي وفاة بفيروس كورونا (كوفيد-19) كل دقيقة, وسط ارتفاع غير مسبوق في الإصابات والوفيات بالفيروس فيما وصف بـأنه "تسونامي كوفيد" يضرب البلاد.



وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية في تقرير لها اليوم الأحد أن أزمة كوفيد-19 الكارثية في الهند تتعمق يومًا بعد يوم, وتسجل البلاد باستمرار ارتفاعا حادا في الإصابات والوفيات اليومية بالمرض, كما تسبب فيضان الإصابات في الموجة الثانية التي تشهدها الهند الان في إجهاد نظام الرعاية الصحية, وأجبر عدد كبير من المستشفيات في العديد من الولايات على المناشدة من أجل إمدادات الأكسجين بسبب الطلب الهائل.



ونشرت الصحيفة إحصائيات ترصد الانتشار غير المسبوق للفيروس خلال الموجة الثانية, وأشارت إلى أن البلاد سجلت زيادة هائلة في عدد الإصابات الجديدة اليوم بمقدار 349 ألفا.



وأصبحت الهند أول دولة في العالم تسجل أكثر من 300 ألف إصابة جديدة لمدة أربعة أيام متتالية, كما ارتفع عدد الوفيات اليوم بمعدل قياسي بلغ 2767.



وهذا يعني أنه في المتوسط سجلت الهند في كل دقيقة ما يصل إلى 243 إصابة و1.9 وفاة.



وأشارت الصحيفة إلى أن الهند سجلت أكثر من مليون حالة في 3 أيام, في تناقض كبير مع الوضع قبل بضعة أشهر فقط عندما استغرقت الهند ما يقرب من 65 يومًا لإضافة

مليون حالة جديدة إلى حصيلتها.



وحتى خلال ذروة الموجة الأولى التي شهدتها في سبتمبر من العام الماضي استغرقت البلاد 11 يومًا على الأقل لتسجيل مليون حالة.



وتحتل الهند حاليا المركز الثاني في قائمة دول العالم الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.