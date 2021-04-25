تمكن أعوان الحماية المدنية لولاية البليدة من إخماد حريق غابة بمنطقة القلعة الواقعة ببلدية بوعرفة (غرب) بعد مرور نحو ثلاثة ساعات من نشوبه وفقا لما أفادت به مساء اليوم الأحد خلية الإعلام والصحافة على مستوى المديرية الولائية.



وأوضح ذات المصدر أنه بالرغم من هبوب رياح قوية سرعت من انتشار رقعة الحريق إلا أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من محاصرة الحريق و الحد من انتشاره.



ففي حدود الساعة الرابعة و الربع زوالا تدخلت وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية بوعرفة و بدعم من الوحدة الرئيسية و وحدة شفة من أجل اخماد حريق غابة بمنطقة القلعة بحيث تم تجنيد أربعة شاحنات إطفاء و ضابطين و 13 عونا تحت اشراف رئيس وحدة بوعرفة.



وبحسب ذات المصدر فقد تم إخماد الحريق نهائيا في حدود الساعة السابعة مساءا فيما تم الإبقاء على الوسائل المادية و البشرية بعين المكان للحراسة و التأكد من عدم نشوب الحريق مرة أخرى.