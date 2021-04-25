حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف زكاة الفطر لهذا العام بـ 120 دج, داعية الأئمة إلى الشروع في جمعها ابتداء من منتصف شهر رمضان, حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للوزارة.



وأوضح البيان أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف "تدعو الى المباشرة بإخراج زكاة الفطر عن شهر رمضان الفضيل وتذكر أنها قدرت هذه السنة بـ 120 دج وهي قيمة صاع (2 كلغ) من غالب قوت بلدنا".



وقد كلفت الوزارة أئمة المساجد, بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن, بالشروع في "جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان على ألا توزع على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة إلا يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك, فلا تشرق شمسه حتى يصل إلى المستحقين حقهم فيشعرون بفرحة العيد وبهجته كما يشعر سائر الناس".



وذكرت الوزارة أن "زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة, صغيرا أو كبيرا, غنيا أو فقيرا, إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه يخرجه المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته".



وأشارت إلى "جواز إخراج زكاة الفطر نقدا اقتداء بالصحابة والتابعين, لأنه أنسب للفقراء ولإغنائهم عن السؤال يوم العيد".