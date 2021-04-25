أعلن المجلس العسكري في تشاد أنه أحال للعدالة عددا من الموقوفين خلال "المواجهات" التي توفي فيها الرئيس إدريس ديبي خلال قيادته للجيش ضد هجمات المتمردين في شمال البلاد نهاية الأسبوع الماضي.

وقال متحدث الجيش في تصريح تلفزيوني اليوم الأحد، إن "المجلس العسكري سيقدم 246 متهما للعدالة تم أسرهم في المواجهات"، مبرزا أن من بين المعتقلين الذين ستتم محاكمتهم "11 قاصرا و4 زعماء".

وتوفي ديبي يوم الثلاثاء متأثرا بجروح أصيب بها خلال مشاركته في معارك ضد المتمردين شمال البلاد.

وأعلن الجيش أن القوات الجوية التشادية تقصف مواقع المتمردين منذ ذلك الحين، وذكر الجيش أمس السبت أنه تم "سحق" المتمردين.

وتولى مجلس عسكري برئاسة محمد إدريس ديبي, نجل الرئيس الراحل, السلطة بعد وفاته, معلنا اعتزامه الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا إلى حين إجراء انتخابات.