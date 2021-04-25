وقع رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، اليوم الأحد، مرسوما بقبول استقالة حكومة نيكول باشينيان.

وقال المكتب الإعلامي الخاص بالرئاسة الأرمينية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأرمينية (أرمنبريس)، إنه "بناءً على المادة 130 من الدستور، تم قبول استقالة الحكومة".

وأعلن نيكول باشينيان استقالته من منصب رئيس الوزراء قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة، ووفقاً لدستور أرمينيا لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة إلا عندما يستقيل رئيس الوزراء ولا ينتخب البرلمان رئيس الوزراء مرتين، بعد ذلك يعتبر البرلمان منحلا بقانون وتجرى انتخابات نيابية مبكرة.