سجلت الجزائر 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)،خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما كشفت عنه، اليوم الأحد، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها. و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في الجزائر إلى 120.922 حالة.

كما تم تسجيل 9 وفيات جديدة بسبب الفيروس، خلال نفس الفترة، لينتقل إجمالي الوفيات بسبب كورونا إلى 3.207 حالة.

و أضاف المصدر أن 132 مريضا تماثلوا للشفاء ليرتفع العدد الإجمالي للمرضى المتعافين من الفيروس إلى 84.299 شخصا.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 20 مريضا في العناية المركزة.

فيما يخص الحالة الوبائية في الولايات، أشارت وزارة الصحة بأنه تم إحصاء 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.