خلف حادث مرور وقع على الطريق الولائي رقم 212 بمنطقة مقطع خيرة ببلدية الدواودة في تيبازة، إصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة.

وأشارت خلية الإعلام و الإتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالدواودة مدعمة بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بالقليعة تدخلت في حدود الساعة 70سا و30 د من أجل حادث مرور نتج عن اصطدام بين سيارتين بالمكان المسمى الطريق الولائي رقم 212 بمنطقة مقطع خيرة ببلدية الدواودة.

و خلف الحادث ستة ضحايا من جنس ذكر لهم اصابات متعددة، اسعفوا ونقلوا من طرف مصالح الحماية المدنية الى مستشفى زرالدة لتلقي العلاج.