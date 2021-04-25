نظم عدد من منتسبي الحماية المدنية بولاية ادرار والدين جاؤوا من مختلف الوحدات المتواجدة عبر كافة اقليم الولاية صباح هذا اليوم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الوحدة الرئيسة بعاصمة الولاية.

وتأتي هاته الوقفة في إطارا لاحتجاج الوطني لعمال وموظفي الحماية على المستوى الوطني ويطالب هؤلاء إعادة إدماج 36عونا فورا والمقصين من العمل تعسفيا مع رد الاعتبار لهم، إلى جانب مطالب أخرى منها تعويض منحة العدوى بأثر رجعي من سنة 2012، وتعويض ما يعرف بـ80 ساعة عمل إضافية، وكدا إلغاء الضريبة على الدخل وتخصيص حصص من السكن الاجتماعي للأعوان وإعادة النظر في القانون الأساسي للحماية المدنية فضلا عن جملة أخرى من المطالب بلغت 22 مطلبا كلها مرتبطا بتحسين ظروف العمل والحالة الاجتماعية والمعيشية لعمال الحماية المدنية.