بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة ورفقاء الفقيد المجاهد والمحامي علي يحيى عبد النور، الذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر ناهز 100 سنة، مشيدا فيها بمساره النضالي الطويل، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "على إثر وفاة المجاهد والمحامي علي يحيى عبد النور، طيب الله ثراه، بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم برسالة تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد وذويه ورفاقه المجاهدين، أشاد فيها بمساره النضالي الطويل في صفوف الحركة الوطنية وأثناء ثورة التحرير المجيدة وخدمته للجزائر المستقلة".

وقد أعرب الرئيس في رسالته، حسب ذات المصدر، عن "خالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".