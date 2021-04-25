وضعت شركة "سونلغاز" خطة خاصة لتغطية الطلب من الكهرباء خلال الصيف المقبل، من أجل تفادي الانقطاعات في هذا الموسم الذي يسجل عادة مستويات قياسية من الاستهلاك، حسبما أفاد به اليوم الاحد بالجزائر وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

وصرح عرقاب على أمواج القانة الأولى للإذاعة الجزائرية أن سونلغاز تعمل على تلبية الطلب بأريحية من خلال توفير مخزون هام من الانتاج الكهربائي كافي لمواجهة أي ارتفاع حاد في الطلب خلال شهر رمضان وفي الصيف المقبل.

وحول الوضعية المالية لسونلغاز، أوضح الوزير أن العدد الكبير للمشاريع التي تقوم بتجسيدها مقارنة بالمداخيل، يجعلها تعيش صعوبات.

وفي هذا السياق، لفت إلى أن الشركة تغطي الطلب على الكهرباء والغاز في كامل التراب الوطني "الشاسع" مما يتطلب استثمارات ضخمة في حين أن مداخيلها تبقى محدودة.

من جهة أخرى، أكد الوزير على ضرورة التحكم في المنحنى التصاعدي للاستهلاك المحلي للغاز وذلك من خلال وضع عدة برامج لتنويع مصادر الطاقة وترشيد استهلاكها.

وبالنسبة لمشاريع ربط مناطق الظل بالكهرباء والغاز، كشف عرقاب عن ربط 25.653 منزل بالكهرباء و 11.623 منزل بالغاز، في حين تبقى العملية متواصلة لاستلام 1.753 منطقة مزودة بالكهرباء و 1.655 منطقة أخرى مربوطة بالغاز قريبا.