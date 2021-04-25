في خطوة جريئة، قررت سلطات كرة القدم والجهات المختصة في إنجلترا الرّد بطريقتها الخاصة على استمرار تعرض اللاعبين لإساءات عنصرية، من خلال مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي خلال مباريات الأسبوع القادم في منافسات الرجال والنساء، التي ستنطلق يوم الجمعة القادمة وحتى نهاية الإثنين وفق ما أكده موقع "روسيا اليوم".

وستغلق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وباقي درجات المحترفين الأدنى حساباتها على "فيسبوك وتويتر وإنستغرام"، إلى جانب أيضا أندية السيدات، خلال فترة المقاطعة للضغط على شركات مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل ضرورة اتخاذ إجراءات لإيقاف الكراهية عبر الإنترنت.

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز، في بيان: "السلوك العنصري بكل أشكاله غير مقبول والإساءات المروعة ضد اللاعبين عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يمكن السماح باستمرارها".

وأضاف: "سنواصل الوقوف أمام شركات مواقع التواصل الاجتماعي ونريد أن نرى تحسنا واضحا في سياساتها وإجراءاتها لإيقاف التمييز والإساءات عبر منصاتها".

وسبق لعدد من لاعبي الدوري الممتاز، التعرض لإساءات عنصرية خلال الأشهر الأخيرة، منهم أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد ثنائي مانشستر يونايتد، وترينت ألكسندر أرنولد وساديو ماني ثنائي ليفربول وريس جيمس مدافع تشيلسي.