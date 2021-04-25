نظم أعوان للحماية المدنية وقفات احتجاجية اليوم الأحد، على مستوى عدة ولايات.

وجاءت وقفة أعوان الحماية في بعض الولايات لاسيما البليدة، البويرة، بومرداس، مستغانم، خنشلة، أدرار، للمطالبة بتسوية الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، وإعادة النظر في القانون الأساسي، والاستفادة من المنح المجمدة وتحسين القدرة الشرائية، ومنحة العدوى بأثر رجعي من 2012.

وأوضح ممثلون عن المحتجين في البليدة، لـ "الخبر"، أنهم متمسكون بمطالبهم السلمية، إلى غاية تحسين ظروفهم المهنية، وتلبية أرضية مطالبهم الوطنية.

وأضافوا في تساؤل عن السبب والحكمة من وراء عدم التوقيع على بعض المطالب الجوهرية، والتي هي على طاولة إدارة الوظيف العمومي، وتطبيقها فعليا، حتى يطمئنوا بأنهم محل اهتمام ونظر من الجهات الوصية.

وأكد أعون الحماية المواصلة في حركتهم الاحتجاجية، والتصعيد فيها بالطرق السلمية والقانونية، إلى غاية إبداء نية من الجهات العليا، في التعاطي مع ملفهم، ومطالبهم المهنية والاجتماعية .