أعلنت وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، اليوم الأحد، عن تمديد آجال المشاركة في المسابقة الوطنية لتطوير برمجيات وتطبيقات الهاتف المحمول لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى غاية 20 ماي المقبل، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أنه سيتم بالمناسبة، تخصيص "جائزة جد قيمة للفائز بالمرتبة الأولى وكذا جائزة جد قيمة أيضا لأفضل تطبيق موجه لفائدة الأطفال المصابين بالتوحد".

وأشار ذات البيان أن المشاركة في المسابقة وكذا تقييم المشاريع تتم وفقا لقانون المسابقة المتاح على الموقع الرسمي للوزارة www.mpt.gov.dz.

وبالنسبة لاستمارة المشاركة، تعلن الوزارة أنه يمكن تحميلها من الموقع https://www.mpt.gov.dz/ar/media/5412/istimara-ar.docx في حين يتم تحميل قانون المسابقة من الموقع:

https://www.mpt.gov.dz/sites/default/files/reglement-ar.pdf

وفي الأخير، يؤكد المصدر نفسه أنه يمكن للمترشحين الاستفسار وطلب توضيحات عبر العنوان الالكتروني للمسابقة [email protected]