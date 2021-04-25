وجه وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، تعليمات إلى مدراء الشركات بالالتزام وبشكل مستعجل، بإنجاز الآبار والمناقب من أجل ضمان وتأمين تزويد المواطنين بالماء الشروب.

وأوضح بيان الوزارة المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن هذا الاجتماع، الذي حضرته الإطارات المركزية للقطاع و المدراء العامون للمؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية، يندرج في إطار استمرارية تأمين تزويد مختلف الولايات بالماء الشروب بالاعتماد على المياه الجوفية.

وشدد الوزير خلال هذا الاجتماع، على الالتزام بإنجاز الآبار والمناقب بصورة مستعجلة مع احترام أجال استلامها إضافة إلى الرفع من وتيرة الأشغال من أجل ضمان تأمين تزويد المواطنين بالماء الشروب وتحسين الخدمة العمومية للمياه التي يوليها القطاع أهمية بالغة.

كما أكد الوزير على التحضير المستمر لتغطية الطلب على هذا المورد الاستراتيجي الهام مع وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية بهدف تجسيد البرنامج الاستعجالي التكميلي الخاص بالمناقب من خلال تفعيل التنسيق و تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين في قطاع الموارد المائية.