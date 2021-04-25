عاد الدولي الجزائري اسلام سليماني، لاعب أولمبيك ليون الفرنسي إلى بداياته مع كرة القدم وأهم محطاته مع الخضر.

في حوار لصحيفة" ليكيب" قال " السوبر سليم": عندما كنت في سن 16 و17 كنت أتدرب في الأسبوع مرتين على نصف ملعب مع ثلاث أو أربع فرق".

مضيفا في التصريحات التي نقلها موقع شبكة قنوات "بيين سبورتس" الناطقة بالفرنسية : " تعرضت لانتقادات مستمرة من قبل معظم الصحافة والجماهير خاصة في شباب بلوزداد آنذاك، بالرغم من الأهداف المسجلة".

وأكد اللاعب السابق لموناكو أنه كان يتقاضى ما قيمته 50 أورو شهريا لما كان ينشط في البطولة الجزائرية فحتى النادي كان يدفع له مرة واحدة كل خمسة أو ستة أشهر".

مهاجم الخضر، واصل حديثه:" ارتداء قميص المنتخب الوطني، إنه حلم كل لاعب جزائري كرة القدم في بلدنا مجنونة، في كل مرة أرتدي فيها الألوان الوطنية يبدو الأمر كما لو كان للمرة الأولى وبنفس المشاعر".

وأوضح المتحدث أنه استفاد كثيرا من النقد، معلّقا :" كلما انتقدوني كلما كنت أقوى، إنه إحساس عميق بداخلي ، أشعر بالاستعداد للقتال".