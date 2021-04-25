أكد رئيس قسم الإنعاش والعناية المركزة بمستشفى سطيف، نبيل مصباح، أن أعراض كوفيد-19، تغيرت، وعدد حالات الإصابة في تزايد لاسيما خلال الأسبوع الأخير.

وقال البروفيسور مصباح، أن المدهش هذه المرة، دخول شباب أقل من 30 سنة، لأول مرة العناية المركزة، حيث اشتكى من القيئ والإسهال والجهاز الهضمي ولا يشكو من أي مرض.

وأشار المتحدث أن مصلحة الإنعاش الطبي بمستشفى سطيف، ممتلئة ولا يوجد سرير شاغر.

وفي ظل التراخي شبه العام، أكد مصباح أن الوضعية الوبائية الحالية غير مطمئنة، حيث قال أنه "لا نريد ولا نسعى للتهويل لكن وجب التحذير خاصة في هذه الأيام مع تكاثر الزيارات والتجمعات".