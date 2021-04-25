كشفت وسائل اعلام تونسية ، أن منظمة الصحة العالمية طالبت بوقف عرض برنامج ينتمي لنوعية "الكاميرا الخفية"، يعرض خلال شهر رمضان. وطلبت المنظمة من وزير الصحة التونسي، فوزي اهدي، بإيقاف برنامج "أنجلينا 19" فورا على فضائية "نسمة" التونسية، وفقا لموقع "بيزنس نيوز" التونسي.

وحسب ما جاء في موقع "التاسعة" التونسي، فقد راسلت منظمة الصحة العالمة وزارة الخارجية التونسية اعتراضا منها على استعمال شعارها دون ترخيص أو اذن مسبق واعتبر العديد من العاملين في الأوساط الطبية البرنامج بأنه خطير بسبب فكرته، وهي إيهام ضيوفه بأن التليقح ضد فيروس "كورونا" المستجد يسبب الوفاة عبر تمرير مشاهد صادمة لمواطنين يموتون مباشرة بعد التلقيح بعد الدخول في نوبات صرع.

وتشارك في تقديم برنامج "أنجلينا 19" الممثلة الأمريكية من أصل إسباني، لينا ساندس، التي تقوم في أحداثه بدور الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي لتشابه ملامحهما.