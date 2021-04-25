يواجه عشية اليوم الأحد، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب " ويمبلي" فريق توتنهام في نهائي كأس الرابطة، مواجهة تأتي في غياب المدرب جوزيه مورينيو الذي أقيل من منصبه من قبل إدارة " السبيرز".

ويسعى الدولي الجزائري رياض محرز، نجم السيتزن إلى جني أولى ثمار هذا الموسم من خلال التتويج بهذا اللقب الذي سيكون الرابع في تاريخ المان سيتي، خصوصا بعدما نال متوسط ميدان الخضر الثناء من طرف مدربه بيب غوارديولا قبل المباراة وتأكيده على أن " الساحر" في فورمة عالية.

في الطرف الآخر من الملعب يمني مدرب توتنهام مايسون أن يستعيد فريقه اللقب الغائب عنه منذ 2008 وهو المتوّج به في أربع مناسبات، كما ستسهد قمة اليوم غياب المخضرم اللاعب هاري كين بسبب الإصابة التي أبعدته الأسبوع الماضي عن لقاء ساوثهمبتون والتي عاد فيها الفوز في الأخير إلى توتنهام في أول فوز لمايسون.

للتذكير فإن المان سيتي لا يزال يجابه على ثلاث جهات وهي الدوري الإنجليزي، رابطة الأبطال، كأس الرابطة.