أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بأنه تم إحصاء أكثر من 120 ألف منزل في مناطق لا تصلهم التغطية بالكهرباء.

وقالت نهلة خداش مديرة الدراسات بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في تصريح للإذاعة الجزائرية إن الدولة أعدت برنامجا وطنيا لضمان ايصال الكهرباء تدريجيا لهذه المناطق بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

وضمن هذا السياق، أشارت خداش إلى أنه تم خلال سنة 2020 ، إيصال كثر من 74 مدرسة وألف 80 منزلا بالكهرباء بمناطق الظل كما تم إنجاز 188 ألف عمود كهربائي لضمان الانارة العمومية بالمناطق النائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية." يذكر أن هذه المشاريع تدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالانتقال الطاقوي والتي تهدف الى اقتصاد استهلاك الطاقة الكهربائية، ومن شانها أن تقلص في المنظور المتوسط فاتورة الكهرباء المخصصة من قبل وزارة الداخلية لفائدة الجماعات المحلية والمقدرة بـ 27 مليار دينار سنويا.