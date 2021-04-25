من المنتظر أن تلعب مواجهة الجزائر ضد بوركينافاسو على ملعب " لات ديور" في مدينة تييس" السنغالية، وتدخل المواجهة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

القرار بسبب التعليق الذي طال ملعب 4 أوت بالعاصمة البوركينابية" واغادوغو". ويقع ملعب "لات ديور" الذي تم افتتاحه في عام 1979 فى مدينة “ثيس” السنغالية، والتى تبعد مسافة 89 كيلو من العاصمة داكار، لديه القدرة على استيعاب 20 ألف متفرج.

استضاف مباريات المنتخب السنغالي لكرة القدم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، كما احتضن هذه السنة مباريات الأندية السنغالية في البطولات القارية من بينها دوري أبطال إفريقيا. تم تسميته بهذا الاسم نسبة الى لات “ديور نغوني”، وهو شخصية تاريخية بارزة في دولة السنغال حسب موقع " سبور 360 المصري".

لات ديور، وُلِد عام 1842 في كور أمادو يالا وتوفي في 27 أكتوبر 1886 أثناء معركة دكيولي ، وهو عضو في النبلاء الولوف، يعتبر بشكل عام شخصية رمزية في تاريخ السنغال.

ويعد أحد أكبر المعارضين للتغلغل الاستعماري الفرنسي، تميزت ملحمته بتنفيذ استراتيجيات مختلفة تميزه عن المعارضين الآخرين في عصره. قاد آخر معركة في دخيلي 2 وفقد حياته هناك في 27 أكتوبر 1886، وخاض لات ديور أكثر من عشرين معركة في خمسة وعشرين عاما من القتال.

صدر في عامي 1981 و 1986 بمناسبة الذكرى المئوية لوفاته، طابعان سنغاليان يحتفلان بذكرى لات ديور.

في عام 1982 ، أنتج الفنان عيسى ديوب تمثالًا من البرونز للات ديور على حصان على ارتفاع 3.5 متر ، تم تشييده في داكار ، عند المدخل الرئيسي لمركز السنغال الدولي للتجارة الخارجية.