أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، أن حريق مهول شب في إحدى غابات النخيل على مستوى حي بالة ببلدية ورقلة مساء أمس السبت، أدى إلى إتلاف أزيد من 250 نخلة.

وقد ساهمت التيارات الهوائية القوية التي كانت تهب على المنطقة في سرعة امتداد السنة اللهب مما أدى بمصالح الحماية المدنية إلى الاستعانة بتسع شاحنات إطفاء و35 عونا تابعين لمختلف وحداتها المتواجدة بالمنطقة من أجل السيطرة على الحريق والحيلولة دون امتداداه إلى باقي أشجار النخيل على مستوى واحات النخيل المجاورة، مثلما اشير اليه.

يذكر انه على الرغم من الجهود المبذولة للتقليل من الحوادث المرتبطة بحرائق الغابات إلا ان الولاية لا تزال تعرف سنويا نشوب عشرات الحرائق المماثلة حيث كانت قد شهدت خلال السنة المنصرمة لوحدها اندلاع ما مجموعه 516 حريق أسفر عن إتلاف 4.226 نخلة، حسب الحماية المدنية.