ذكرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد وصل إلى 82 قتيلا و110 جريحا.

وفي وقت سابق، اندلع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فسارعت فرق الدفاع المدني لإخلاء المرضى واخماد النار. وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق عن مقتل العشرات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إثر الحريق الذي نشب جنوب شرق بغداد.

وعلى إثر الحادث، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتحقيق الفوري في أسباب وقوعه مع المعنيين في الوزارة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.