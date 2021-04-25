أودعت صاحبة مصنع" فرومايو" المختص في إنتاج الصلصة شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة السانية بولاية وهران، بتهمة القذف ضد مدير التجارة لولاية وهران وشكاوى لدى سلطة ضبط السمعي ضد قنوات فضائية قامت بالتشهير والمساس بسمعة الشركة قبل مقاضاتها أمام العدالة.

تضمنت الشكوى المودعة في 14 أفريل وقائع القضية وجاء فيها "تقدم أعوان الرقابة من الوحدة الكائنة بمنطقة التخزين بالكرمة في 6 أفريل وتركوا استدعاء للمسيرة لإحضار وثائق معينة وفي اليوم الموالي تنقلت إلى مديرية التجارة وفي حوزتها الوثائق وطُلب منها الانتظار لاستقبالها في نفس الوقت تلقت اتصالا من العمال يفيد بمداهمة الأعوان رفقة مدير التجارة للمصنع بحضور قنوات فضائية للتصوير دون إذن و أدلى بتصريحات قام بالترويج لها على الصفحة الرسمية للمديرية.

تصريحات مفادها أن الصلصة مصنوعة بكمية من زيت المائدة المدعم وبأن الصلصة تنقل في براميل خاصة بالمواد الكيميائية وأن الوسم غير مرخص به وغير مطابق وأننا نقوم بمناولة لعلامة أخرى."

واعتبرت العارضة مدعمة بالوثائق الثبوتية أن مضمون التصريحات "إدعاءات عارية من الصحة، لأن المصنع في بداية التجريب ولم تنتج كميات كبيرة والصلصة المنتجة المعبأة في براميل موجهة لمصنع أخر بموجب اتفاقية بعد أن أحضرت زيتها الخاص ولم تستعمل الزيت المدعم علما أن القانون لا يمنع استعمال الزيت المدعم، أما البراميل فهي مخصصة فقط للمواد الغذائية حسب محضر معاينة والصور ووثيقة المنشأ من ألمانيا، ولا وجود للمناولة لأن علامة "جيديس" ملكيتها وهي مسجلة في سنة 2014 في المعهد الوطني للملكية الفكرية".

ورفضت مسيرة المصنع إتلاف المواد المحجوزة باعتبارها دلائل إثبات لحين فصل العدالة في القضية وطالبت الشاكية "بإنصافها من الضرر الذي لحق بسمعتها وشرفها وصورة الشركة من طرف المشتكى منه الذي لم يلتق بها من قبل ولم يطالبها بأية توضيحات مسبقة."

وهو أمر يتناقض مع مجهودات الحكومة وخطابات رئيس الجمهورية لتشجيع المستثمرين خاصة المنتجين لخلق اقتصاد بديل.