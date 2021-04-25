تلعب سهرة اليوم الأحد، ثلاث مباريات من المحترف الأول والتي تدخل ضمن تسوية الرزنامة قبل انطلاق مرحلة العودة.

على ملعب 5 جويلية يستقبل شباب بلوزداد بمركزه السابع في الترتيب العام وبرصيد 30 نقطة ضيفه شبيبة الساورة ، مواجهة بست نقاط يسعى كل طرف فيه للخروج غانما من اللقاء الذي سيجعل الفوز فيه، نسور الجنوب يتقاسمون الصدارة مع وفاق سطيف، فيما يصعد أبناء بلكور درجات أخرى وقد يقفزون للمركز الثالث رفقة مولودية وهران.

مولودية الجزائر يسعى بدوره إلى إعادة الهدوء وترتيب الأوراق داخل بيته من خلال محاولة العودة بفوز خارج الديار ضد الجريح أهلي برج بوعريرج المنهزم مؤخرا ضد شباب بلوزداد، ويبحث النادي العاصمي عن محو آثار الهزيمة الأخيرة أمام شبيبة سكيكدة، أي نتيجة إيجابية من شأنها أن تجعل رفقاء القائد حشود يتنفسون قليلا بعد فترة الضغط التي يعرفها الفريق مؤخرا. شبيبة القبائل العائد بقوة قاريا، يبدو أنه عازم على أن لا يخرج صفر اليدين هذا الموسم، يتنقل إلى بلعباس لمواجهة الاتحاد المحلي ويسعى الكناري للاستثمار في المشاكل الإدارية التي يعاني منها النادي والتي باتت لصيقة به ،أما العقارب فهم ذلك يدركون جيدا أن توالي المباريات بالنسبة لأبناء جرجرة سيأثر عليهم حتما من الناحية البدنية ما يسمح لهم بالإبقاء على النقاط الثلاث بملعبهم.