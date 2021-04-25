أعلن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب عن تحقيق 6.8 مليار دولار كحجم أعمال سوناطراك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بإنتاج يقدر بـ 46.7 مليون طن مكافئ بترول منها 24 مليون طنا موجهة للتصدير، بينما سيخصص الباقي للاستهلاك المحلي.

وصف محمد عرقاب، اليوم الأحد، للإذاعة الجزائرية، المؤشر بالجيد الذي يشجع على بلوغ الأهداف المسطرة حتى نهاية السنة بالنظر إلى الانتعاش الطفيف "جدا" المسجل مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

وقال عرقاب إن الطلب انتعش على الغاز في هذه الفترة بسبب موجة البرد التي اجتاحت بلدان جنوب أوروبا تحديدا، تزامنا ولجوء العديد من البلدان إلى القيام بحملات التلقيح ضد كوفيد 19.