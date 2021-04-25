كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في الفترة الممتدة في الفاتح من ديسمبر القادم وإلى غاية 18 من الشهر ذاته بقطر، ستجرى على عدة ملاعب مختلفة. وحسبما جاء عبر الموقع الرسمي للفاف فإن المنافسة ستشهد مشاركة 23 دولة تخوض مبارياتها على ستة ملاعب ستستضيف بدورها بطولة كأس العالم 2022.

نفس المصدر أكد على أن هذا الاختيار يهدف إلى اختبار البنية التحتية وتنظيم العرس الذي الذي سيكون الأول من نوعه في دولة عربية.

وسيتابع القرعة التي ستجرى هذا الثلاثاء ،عدد محدود من المسؤولين ، بمن فيهم رئيس الفاف عمارة شرف الدين ، والأمين العام السيد محمد سعد ، بسبب البروتوكولات المتعلقة بجائحة كوفيد -19 في قطر