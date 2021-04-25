توفي المحامي والحقوقي علي يحيى عبد النور اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ100 سنة.

الفقيد من مواليد جانفي 1921 بولاية تيزي وزو، انضم مبكرا إلى صفوف حزب الشعب الجزائري ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية واعتقلته قوات الاستعمار إبان الثورة التحريرية خلال الإضراب الذي دعت إليه جبهة التحرير الوطني ولم يتم إطلاق سراحه إلا في سنة 1961.

وبعد الاستقلال شغلّ عدّة مناصب رسمية منها وزير للأشغال العمومية ثم الفلاحة، وقد أصبح أول وزير يستقيل من منصبه في الجزائر المستقلة عام 1967

وبدأ ممارسة مهنة المحاماة سنة 1983 ليؤسس في 1985 الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المعترف بها رسميا في 1989.