حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة من استمرار هبوب رياح قوية على غرب البلاد.

وأفادت النشرية، أن الرياح تجتاح كل من ولايات: النعامة، البيض، جنوب تلمسان، جنوب سيدي بلعباس، سعيدة، المنيعة وشمال تيميمون وتمتد صلاحية النشرية إلى غاية منتصف الليل، حيث تصل سرعة الرياح من 60 إلى 70كلم/سا وتتعدى أحيانا 80كلم/سا.

كما نبهت ذات المصالح، من استمرار هبوب رياح قوية مصحوبة بتطاير كثيف لحبات الرمال على ولايات: معسكر، تيارت، الجلفة، غرداية، بشار، وبني عباس، وذلك إلى غاية منتصف الليل من اليوم الأحد.