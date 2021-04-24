توفيت شابة في ال 17 من عمرها و أصيبت طفلة في السابعة من عمرها، في حادثي سقوط متفرقين وقعا خلال ال 24 ساعة الأخيرة بالمدينة الجديدة لبوينان شرق البليدة، حسبما علم مساء اليوم السبت من الحماية المدنية.



وأوضح ذات المصدر أن شابة تبلغ من العمر 17 سنة تعرضت للسقوط من الطابق السابع بعمارة بحي 2000 مسكن من صيغة عدل، مما أدى لوفاتها على الفور مشيرا إلى أن عناصر الحماية المدنية الذين تدخلوا فور إبلاغهم بالحادث، قاموا بنقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بوسط المدينة.



وأضاف المصدر أن الحادث الثاني تمثل في سقوط طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، من الطابق الخامس للعمارة بحي 3100 مسكن صيغة عدل، مما تسبب في إصابتها برضوض على مستوى الحوض بالإضافة إلى عدد من الإصابات الأخرى بمختلف أنحاء جسمها.



ولفت المصدر إلى أن عناصر الحماية المدنية أسعفت الطفلة المصابة و قامت بنقلها لمستشفى بن بو العيد وهي الآن في حالة "مستقرة".